El karateca iqueño Flavio Medrano Uribe consiguió un destacado resultado internacional al conquistar la medalla de bronce en la categoría 63 kilogramos, modalidad kumite, durante el XXXV Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, desarrollado en Costa Rica.

Talento deportivo

El joven deportista afrontó cinco combates a lo largo del torneo y logró imponerse ante representantes de Costa Rica, México, Canadá y Venezuela, resultados que le permitieron instalarse entre los mejores de su categoría a nivel continental.

La medalla adquiere especial relevancia al tratarse de la primera participación de Medrano Uribe como seleccionado nacional, en una competencia que reunió a jóvenes exponentes del karate de distintos países de América.

Con apenas 4.º año de secundaria, el deportista viene combinando su formación académica con una exigente preparación deportiva. Actualmente cursa estudios en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, mientras continúa desarrollando su carrera en el karate.

Detrás de este resultado también está el trabajo realizado durante su proceso de preparación junto a su entrenador, Orlando Valdivieso Jhong, de la escuela Budokai Karate-Do, donde el joven atleta viene entrenando para afrontar competencias nacionales e internacionales.

Su familia también ha sido parte importante de este camino. Su madre, Rebeca Uribe, y sus familiares han acompañado de cerca las distintas etapas de preparación y competencia del deportista.

El bronce conseguido en Costa Rica representa así un nuevo paso en la trayectoria de Medrano Uribe, quien empieza a ganar protagonismo internacional y a dejar el nombre de Ica y del Perú en el podio del karate juvenil.

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