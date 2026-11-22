Los paraderos informales volvieron a instalarse en la calle Lima, en pleno centro de Ica, tras la reapertura de esta vía por disposición judicial.

Colectivos invaden vías

Colectivos que cubren las rutas hacia Santiago y otros distritos del sur de la provincia utilizan nuevamente el lado derecho de la calzada para recoger pasajeros, ocasionando congestión y molestias entre conductores y peatones.

Como se recuerda, el pasado 17 de noviembre el Poder Judicial ordenó retirar las bloquetas, vallas metálicas y cadenas que impedían el tránsito en las calles Lima y Libertad, en cumplimiento de una sentencia de hábeas corpus. Tras la reapertura, la Municipalidad Provincial de Ica anunció la presencia de inspectores conocidos como chalecos amarillos para evitar la instalación de paraderos informales; sin embargo, durante un recorrido realizado este sábado no se observó personal municipal en la zona.

En el lugar se constató la presencia de al menos tres colectivos estacionados a la espera de pasajeros, ocupando parte del carril derecho e incluso permaneciendo detenidos cuando el semáforo cambiaba a luz verde.

Esta situación obliga a otros conductores a cambiar de carril para continuar su recorrido y se agrava durante las horas punta, cuando aumenta el flujo vehicular. Según lo observado, algunos colectiveros se retiran momentáneamente al advertir la presencia policial, pero luego regresan para continuar recogiendo pasajeros.

El panorama representa el retorno de una problemática que ya se registraba antes de la peatonalización de estas calles y vuelve a poner en cuestión el control del transporte informal en los alrededores de la Plaza de Armas. Ante ello, se espera que la Gerencia de Transporte y Tránsito mantenga de manera permanente la presencia de inspectores municipales y extienda la fiscalización a otros puntos del centro de Ica para evitar nuevas ocupaciones de las vías.

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