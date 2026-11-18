Por disposición judicial, este martes 17 de noviembre fueron retiradas las bloquetas de cemento, vallas metálicas y cadenas que impedían el tránsito vehicular en las calles Libertad y Lima, en el centro histórico de Ica. La diligencia estuvo a cargo del juez Vicente Fernández, quien ejecutó una sentencia de hábeas corpus que ordena garantizar el derecho al libre tránsito en ambas vías.

Vías reabiertas

La intervención comprendió la calle Libertad, entre las cuadras de San Martín y Bolívar, y la calle Lima, entre 2 de Mayo y Cajamarca. Durante la diligencia, el magistrado levantó un acta y explicó que se procedía a ejecutar una resolución judicial anterior, emitida en 2023 y confirmada posteriormente, que disponía mantener libres estas calles para la circulación vehicular.

El juez señaló que la Municipalidad Provincial de Ica había sido notificada para retirar los obstáculos, pero al no cumplir con lo dispuesto se recurrió a una solicitud de represión de actos homogéneos, mecanismo que permite actuar cuando se repiten situaciones que vulneran un derecho ya protegido judicialmente. “Estamos ejecutando, en todo caso, ante el incumplimiento por parte de la autoridad municipal de haber retirado, pese a estar notificado el día de ayer, 16 de noviembre”, manifestó.

La reapertura de estas vías fue recibida con satisfacción por los transportistas, quienes señalaron que durante el cierre debían soportar cerca de 30 minutos de congestión en las calles y avenidas aledañas a la Plaza de Armas para continuar sus recorridos. La restricción había generado dificultades en la circulación vehicular, especialmente para quienes transitaban por el centro de la ciudad.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Ica anunció que presentará un recurso de apelación para intentar revertir la decisión judicial. José Rolando Mendoza Corzo, gerente de Transportes, indicó que la Procuraduría Pública se encarga de evaluar las acciones legales y sostuvo que continuará vigente la Ordenanza Municipal N.° 052-2026, que establece la peatonalización de ambas calles. También afirmó que la medida cuenta con estudios y que las empresas de transporte formal respaldan el ordenamiento.

De esta manera, el retiro de los obstáculos se ejecutó mientras continúa la controversia entre la disposición judicial y la ordenanza municipal que busca peatonalizar estas vías. Aunque la comuna anunció que apelará, el mandato judicial se mantiene en ejecución y garantiza, por ahora, la circulación vehicular en las calles Libertad y Lima del centro de Ica.

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