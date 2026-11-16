La peatonalización de dos importantes calles del centro histórico de Ica llegó a los tribunales. La Municipalidad Provincial de Ica fue notificada de la presentación de una demanda de hábeas corpus que cuestiona la restricción del tránsito vehicular en las calles La Libertad y Lima, una medida que ha generado posiciones divididas entre quienes respaldan la recuperación de espacios para los peatones y quienes expresan su desacuerdo con el cierre de estas vías.

Proceso en la provincia de Ica

El gerente de Transportes de Ica, José Mendoza Corzo, confirmó que recientemente se desarrolló la audiencia única del proceso, en la que el procurador público municipal expuso los argumentos legales y técnicos para sustentar la decisión de restringir el acceso de vehículos a determinados tramos del centro histórico. Según indicó el funcionario, de acuerdo con lo conversado con el procurador, el Poder Judicial podría pronunciarse en un plazo aproximado de dos semanas, periodo en el que deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes.

Durante sus declaraciones, Mendoza Corzo cuestionó que se generalice el reclamo como una posición de todos los transportistas iqueños y sostuvo que se trataría de un grupo de personas que estaría en desacuerdo con la disposición municipal. Incluso, señaló que la medida fue socializada previamente y que cuenta con el respaldo de transportistas formales, entre ellos integrantes de asociaciones de taxis y colectivos, quienes estarían de acuerdo con los cambios por los beneficios que representarían para la población.

En cuanto a las vías intervenidas, explicó que la restricción comprende la calle La Libertad, en el tramo entre la av. San Martín y la calle Bolívar, y la calle Lima, desde la intersección con 2 de Mayo hasta la Plaza de Armas. Precisó que la disposición municipal prohíbe el ingreso de vehículos, pero no el desplazamiento de peatones, por lo que ambas calles permanecen habilitadas para la circulación de personas.

Para reforzar la seguridad en estos espacios, la municipalidad instaló bloquetas de concreto que impiden el acceso de unidades vehiculares. El funcionario explicó que estos elementos buscan evitar que un vehículo, ya sea por una mala maniobra o una falla mecánica, termine ingresando a las zonas peatonalizadas y ocasione algún accidente entre las personas que transitan por el lugar.

Respecto a los resultados de la medida, Mendoza Corzo consideró que la peatonalización ha tenido una respuesta favorable desde la perspectiva de la seguridad de los transeúntes. Indicó que actualmente la población puede caminar con mayor tranquilidad por estos espacios, aunque reconoció que durante su implementación se han presentado algunos inconvenientes que vienen siendo evaluados para introducir mejoras.

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