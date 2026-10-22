El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, se reunió con su equipo técnico de ingenieros para conocer los avances del proyecto de renovación de la carpeta asfáltica que comprenderá diversas calles y avenidas del Cercado de la ciudad.

Modernización del cercado

Durante la reunión se revisó el progreso de esta iniciativa, que contempla la intervención de las vías urbanas. La Municipalidad Provincial de Pisco informó que en los próximos días dará a conocer la relación de calles y avenidas que serán incluidas en los trabajos.

Asimismo, se anunció que se publicará el plan de desvío vehicular que se aplicará durante la ejecución de las obras, con el objetivo de informar oportunamente a los conductores y a la población sobre las rutas alternas y las modificaciones en la circulación.

Cabe señalar que, el mes pasado, la Municipalidad Provincial de Pisco inició oficialmente el proyecto de restauración y mantenimiento integral de la Plaza Mayor de Pisco, una intervención que busca recuperar uno de los principales espacios históricos y turísticos de la ciudad.

La intervención cuenta con una inversión de S/918,900 y está a cargo de la empresa PerúNovo Arquitectura y Construcción, especializada en la recuperación de patrimonio histórico. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 120 días calendario.

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