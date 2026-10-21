La Municipalidad Provincial de Pisco viene coordinando los preparativos para las elecciones del centro poblado de San Miguel, programadas para este domingo 1 de noviembre de 2026. La jornada permitirá a los vecinos elegir a su nuevo alcalde, en un proceso cuya organización logística está a cargo de la comuna provincial por encargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Habilitados para votar

El gerente de Desarrollo Social y Económico (e) de la Municipalidad Provincial de Pisco, economista Jesús Bernabé, informó que la municipalidad viene trabajando en las acciones necesarias para el desarrollo de los comicios y destacó que la elaboración del padrón electoral corresponde exclusivamente al RENIEC.

El funcionario precisó que el RENIEC se encargó de elaborar y depurar la relación de electores, retirar a las personas fallecidas y actualizar la información correspondiente. Por ello, aclaró que la Municipalidad Provincial de Pisco no elaboró el padrón ni decidió quiénes debían ser incluidos en la lista de ciudadanos habilitados para votar.

Como parte de las acciones de información y transparencia, la relación definitiva de candidaturas fue publicada en la Plaza de Armas y en las instalaciones de la Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel.

Dentro de las actividades previas a la jornada, el lunes 19 de octubre, a las 6:00 de la tarde, se desarrolló una capacitación en el municipio de San Miguel con funcionarios de la ONPE y miembros de mesa, como parte de la preparación para el desarrollo de las elecciones.

Según explicó Bernabé, durante la reunión se brindaron orientaciones sobre la participación de los integrantes de mesa, la conformación de estos grupos y los procedimientos que deberán seguirse durante la votación. También se trataron aspectos relacionados con la identificación de los votos válidos y aquellos que no reúnen las condiciones para ser considerados válidos.

Finalmente informó que las cinco mesas de sufragio estarán habilitadas desde las 7:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre en el colegio de San Miguel. Los miembros de mesa deberán presentarse desde las 6:00 de la mañana para cumplir con las acciones previas a la instalación y apertura de las mesas.

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