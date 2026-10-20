La Municipalidad Provincial de Pisco viene articulando acciones con la compañía de bomberos Nuestra Señora de las Mercedes, tras los recientes incendios forestales registrados en la provincia, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias y respaldar la labor de los voluntarios.

Trabajo articulado

En ese contexto, los integrantes de la compañía llegaron a la sede municipal para exponer las principales limitaciones que enfrentan durante sus intervenciones y solicitar el apoyo de la comuna provincial para continuar desarrollando sus labores de manera oportuna.

Durante la reunión, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, escuchó las necesidades planteadas por los hombres de rojo y detalló las acciones que su gestión prevé implementar para contribuir al fortalecimiento de su trabajo frente a este tipo de siniestros.

Asimismo, los bomberos exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de prevención y actuar con responsabilidad para evitar situaciones que puedan desencadenar nuevos incendios forestales. También solicitaron comprensión y colaboración con la labor que realizan durante la atención de las emergencias.

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