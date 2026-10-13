Con el objetivo de atender las necesidades de abastecimiento de agua potable en la provincia de Pisco, el alcalde provincial, Pedro Fuentes, sostuvo una reunión con el equipo técnico de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco (EMAPISCO), donde se informó sobre la situación del suministro y las acciones que se implementarán en beneficio de la población.

Trabajo articulado

Durante el encuentro, los representantes de EMAPISCO explicaron que la disminución de los caudales de captación en las galerías filtrantes de Toguchi-Humay viene afectando el abastecimiento de agua en la ciudad.

Ante esta situación, el alcalde dispuso el uso de las cisternas de la municipalidad para recorrer los sectores que requieren atención y distribuir agua entre los vecinos.

Asimismo, se acordó que el personal de Serenazgo acompañe estas jornadas para contribuir al orden durante la entrega, así como gestionar el apoyo de empresas privadas de la provincia para sumar más cisternas y ampliar la cobertura de distribución.

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para utilizar el agua de manera responsable y contribuir al cuidado de este recurso.

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