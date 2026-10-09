La Municipalidad Provincial de Pisco lideró la conformación del Comité de Gestión del Área de Conservación Ambiental de los Humedales de Pisco Playa y San Andrés, con el objetivo de promover acciones destinadas a proteger la flora y fauna que habitan en estos ecosistemas.

Cuidado de los humedales

La reunión se realizó en el auditorio municipal y contó con la participación de representantes de instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones ambientales y autoridades locales, quienes abordaron la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para preservar estos espacios naturales.

En la jornada participaron representantes de la Subgerencia Ambiental de la comuna provincial, ACOREMA, Emapisco, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Policía Nacional y la Municipalidad Distrital de San Andrés, además de integrantes de la comunidad educativa y otras instituciones.

Como parte de los acuerdos iniciales, se programaron charlas de sensibilización dirigidas a escolares y estudiantes de educación superior, con la finalidad de fomentar una mayor conciencia ambiental y promover la participación ciudadana en el cuidado de los humedales.

La iniciativa busca establecer acciones coordinadas para contribuir a la conservación de estos ecosistemas, considerados importantes espacios para diversas especies de aves y otros animales silvestres. Asimismo, se busca atender las condiciones de deterioro que, según lo expuesto durante la reunión, afectan a estos ambientes naturales.

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