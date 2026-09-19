Cerca de media tonelada de residuos sólidos fueron retirados de las playas y humedales de Pisco durante una jornada de limpieza desarrollada en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas y las actividades por el Día de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Jornada de limpieza

La intervención tuvo como uno de sus principales puntos la playa El Malecón Miranda, donde participaron trabajadores municipales, voluntarios, representantes de organizaciones ambientales, instituciones educativas, integrantes de la Marina de Guerra del Perú, padres de familia y vecinos de la provincia.

Durante la jornada se recolectaron principalmente botellas de plástico, envases de vidrio y otros residuos sólidos que habían sido abandonados en distintos sectores del borde costero. Los participantes realizaron las labores utilizando guantes, bolsas y rastrillos, con las medidas de protección correspondientes.

Durante la actividad, representantes del área ambiental de la Municipalidad Provincial de Pisco destacaron la importancia de promover la participación ciudadana en el cuidado de los ecosistemas costeros y los humedales, considerados espacios de importancia para la biodiversidad de la provincia.

Asimismo, hicieron un llamado a los visitantes y residentes a asumir responsabilidad por los residuos que generan durante sus actividades recreativas. Recomendaron llevar bolsas para recoger los desperdicios y depositarlos posteriormente en los contenedores correspondientes.

La jornada forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad Provincial de Pisco para fortalecer la educación ambiental y promover una cultura de prevención y manejo adecuado de los residuos sólidos.

También participaron la I.E. República Argentina y la I.E. José de la Torre Ugarte, cuyos estudiantes acudieron acompañados de docentes y padres de familia. Asimismo organizaciones y entidades vinculadas a la protección ambiental, entre ellas ACOREMA, la Marina de Guerra del Perú, la Reserva Nacional de Paracas y representantes de la Comisión Ambiental Municipal.

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