Seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años fueron trasladados durante la madrugada al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. El ingreso se produjo después de que el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenara cuatro meses de internamiento preventivo para los menores.

El traslado comenzó antes de la medianoche, luego de varias horas de diligencias en el juzgado. Los adolescentes fueron llevados en una minivan junto con efectivos policiales y personal del Tercer Juzgado de Familia.

Al llegar a Maranguita, tres trabajadores del juzgado presentaron el documento que oficializaba la medida dispuesta por el juez. Luego de completar el procedimiento de entrega, los seis adolescentes ingresaron al establecimiento bajo custodia policial.

Los menores fueron trasladados con el rostro cubierto para evitar su exposición. Además, ingresaron con las manos sujetas con grilletes, de acuerdo con el reporte difundido por Exitosa durante la madrugada.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Seis menores involucrados en el caso del Liceo Naval en el que abusaron presuntamente a un menor, fuero trasladados a "Maranguita".



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¿Por qué fueron trasladados?

La decisión judicial se tomó después de que la Fiscalía de Familia solicitara cuatro meses de internamiento preventivo para los seis adolescentes. El pedido fue evaluado por el Tercer Juzgado de Familia luego de las diligencias y declaraciones realizadas durante los últimos días.

Los seis investigados fueron llevados ante el juzgado para continuar con las diligencias correspondientes. Tras escuchar sus declaraciones y evaluar el pedido fiscal, el juez dispuso el internamiento preventivo por cuatro meses.

¿Qué pasó con los demás implicados?

Inicialmente, la Policía retuvo a diez alumnos del Liceo Naval Almirante Guise tras la denuncia presentada por la familia de un adolescente de 16 años. Durante las diligencias desarrolladas por la Fiscalía de Familia se determinó que cuatro de ellos no habrían tenido participación en los hechos investigados.

Por ello, cuatro adolescentes recuperaron su libertad después de permanecer bajo custodia durante las primeras diligencias.