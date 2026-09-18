La Municipalidad Provincial de Pisco realizó una feria ambiental por el Día de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.

Generar conciencia

La actividad se desarrolló en la Plaza de Armas de Pisco y contó con la participación de instituciones públicas y privadas, integrantes de la Comisión Ambiental Municipal, estudiantes y representantes de diferentes organizaciones.

Durante la jornada se instalaron aproximadamente 10 stands informativos, donde se desarrollaron exposiciones, juegos y dinámicas dirigidas principalmente a escolares y vecinos. Los participantes recibieron información sobre la segregación de residuos, reciclaje, cuidado del agua y protección del medio ambiente.

Entre las instituciones participantes estuvieron representantes de APROPISCO, el Terminal Portuario de Paracas, SANIPES, la Autoridad Nacional del Agua y otras entidades, además de las instituciones educativas José de la Torre Ugarte y República Argentina.

Los escolares tuvieron una participación activa mediante presentaciones y actividades orientadas a generar conciencia sobre el impacto de los residuos sólidos.

Durante una de las intervenciones, la estudiante Gabriela Barrios, de la institución educativa República Argentina, señaló que los residuos generados diariamente pueden afectar los ecosistemas y la calidad de vida de las próximas generaciones.

Como parte de las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos, la Municipalidad Provincial de Pisco anunció una campaña de limpieza de playas en el Malecón Miranda. La jornada fue programada con participación abierta a la población, instituciones educativas, entidades públicas y empresas privadas.

De acuerdo con la Subgerencia Ambiental, se proporcionarán implementos para los participantes, entre ellos guantes y mascarillas, además de agua y refrigerios.

La municipalidad también recordó que el Malecón Miranda recibe visitantes durante los fines de semana y cuenta con un punto para depositar los residuos cerca del ingreso a la playa.

Las autoridades solicitaron a los visitantes evitar dejar botellas, latas, plásticos y otros desperdicios en la arena, y utilizar los contenedores disponibles o trasladar los residuos hasta un punto adecuado de disposición.

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