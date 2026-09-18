La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla informó que 40 369 jóvenes ejercerán por primera vez su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el próximo 4 de octubre.

Por distritos, Castilla concentra la mayor cantidad de nuevos votantes, con 12 436 ciudadanos, seguido de Tambogrande, con 9 597; Catacaos, con 6 202; La Unión, con 3 595; La Arena, con 3 472; Las Lomas, con 2 841; Cura Mori, con 1 662; y El Tallán, con 564.

Para contribuir a que este sector de la población acuda a las urnas con información clara sobre la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolla acciones de orientación y educación electoral, mediante actividades informativas sobre el ejercicio del sufragio y los principales procedimientos de los comicios.

El jefe de la ODPE Castilla, Romer Benites, destacó la importancia de orientar a quienes ejercerán por primera vez su derecho al voto y precisó que este grupo está conformado por jóvenes que ya cumplieron 18 años y por aquellos que alcanzarán esa edad hasta el mismo día de la jornada electoral.

“Para muchos de ellos, esta será su primera experiencia electoral. Por ello, es importante que conozcan cómo se desarrolla la jornada y cuenten con información que les permita ejercer su derecho al voto de manera adecuada”, señaló.

Esta labor de orientación forma parte de una estrategia que busca acercar la información electoral a toda la ciudadanía, incluso en las zonas más alejadas de la jurisdicción. Para ello, la ONPE ha instalado 26 oficinas en ocho distritos y trece centros poblados de la ODPE Castilla, desde donde se brinda información a los electores y demás actores del proceso electoral.

En la jurisdicción de la ODPE Castilla, 383 908 ciudadanos están habilitados para sufragar en 115 locales de votación, donde se instalarán 1 293 mesas de sufragio. En estos comicios elegirán gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial y alcaldes distritales.