El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, realizó hoy distintas actividades en Piura con el fin de supervisar los avances en la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y, en particular, las medidas de prevención adoptadas para enfrentar los efectos que tendría el fenómeno El Niño en los comicios.

Pachas Serrano sostuvo encuentros con personal de las cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) que operan en el departamento, y también con periodistas y autoridades regionales. “Nos hemos reunido con representantes locales del Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras entidades, buscando coordinar acciones que sirvan para reducir el impacto del fenómeno El Niño”, declaró.

Ante el riesgo climático, la ONPE viene identificando locales de votación alternativos a los ya seleccionados, como parte de un plan de contingencia que se pondría en acción si los recintos donde se instalarían las mesas de sufragio fueran dañados por lluvias intensas, el desborde de un río, un sismo o cualquier otro desastre natural.

A nivel regional, la ONPE tiene previsto el funcionamiento de 5262 mesas de sufragio en 527 locales de votación, adonde acudirían 1 548 158 ciudadanos el próximo 4 de octubre. Un tercio de los electores no ha cumplido aún 35 años: el grupo más numeroso es el que tiene entre 20 y 24 años; le sigue el grupo de 30 a 34 y luego el de 25 a 29 años.

El jefe (i) de la ONPE dio a conocer que las 47 358 personas residentes en Piura que han sido designadas –luego de un sorteo público– como miembros de mesa podrán prepararse para desempeñar las funciones propias de este cargo acercándose a las sedes que el organismo electoral tiene en los distritos y centros poblados. Asimismo, añadió que tendrán la posibilidad de capacitarse a través de la plataforma virtual ONPEduca –a partir del 5 de setiembre– y acudiendo a las jornadas de capacitación programadas para los domingos 20 y 27 de setiembre.