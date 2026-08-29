Una nueva denuncia ciudadana pone bajo cuestionamiento la atención de emergencia en el Hospital San Juan de Dios de Pisco. Según el testimonio de un familiar, Susana Damián Huamani de 59 años, habría ingresado al establecimiento tras presentar fuertes dolores abdominales y, pese a la gravedad de su cuadro, habría recibido inicialmente diagnósticos que no habrían permitido detectar oportunamente la emergencia que finalmente derivó en una peritonitis.

Denuncias de los pacientes

De acuerdo con la denuncia de su hijo, la paciente habría sido enviada a su domicilio en anteriores ocasiones, pese a continuar con intensos dolores, hasta que su estado de salud se agravó y tuvo que ser trasladada al área de emergencia. El familiar cuestiona que, luego de una prolongada espera, recién se le habría comunicado que sería intervenida quirúrgicamente, situación que —según manifiesta— generó preocupación por los riesgos que representa la evolución de una infección abdominal severa.

El caso ha generado preocupación entre familiares y usuarios del nosocomio, especialmente por la importancia de identificar oportunamente cuadros abdominales que pueden evolucionar rápidamente y comprometer la vida del paciente. La denuncia corresponde a la versión de los familiares y deberá ser esclarecida por las autoridades competentes y el propio hospital, a fin de determinar si existieron deficiencias en el diagnóstico, la priorización de la atención o el manejo médico de la paciente

La publicación que difundió inicialmente el caso también provocó numerosos testimonios de ciudadanos que aseguran haber atravesado situaciones similares. Entre ellos, Leylani Coronel relató que acudió al hospital por fuertes cólicos y permaneció en observación bajo un diagnóstico inicial de gastritis, hasta que una ecografía particular habría determinado que presentaba una apendicitis avanzada. Asimismo, Sandra Yauyo afirmó que su madre fue diagnosticada con peritonitis y posteriormente derivada a Ica, donde permanece en UCI, según su testimonio.

Otros usuarios también compartieron experiencias mucho más dolorosas. Luz Giraldo Fasil denunció públicamente que su hija falleció en diciembre de 2024 luego de acudir por emergencia y, según su versión, no recibir una referencia oportuna; mientras que Teresa Emilia Peramás Apolaya relató un caso familiar ocurrido años atrás que habría terminado con el fallecimiento de su sobrino tras ser trasladado a Ica con un cuadro de peritonitis.

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