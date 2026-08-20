Nuevas denuncias ciudadanas vuelven a poner en el centro de la atención al Hospital San Juan de Dios de Pisco, luego de que en redes sociales se difundiera un video, la persona de Germán Jayo que un familiar asegurado del SIS, acudió a la farmacia del nosocomio para realizarse exámenes de glucosa, urea y creatinina, encontrándose con una preocupante respuesta: no podían realizarse debido a la presunta falta de reactivos. La situación ha generado indignación entre pacientes y familiares, quienes cuestionan las condiciones en las que viene funcionando el principal establecimiento hospitalario de la provincia.

Pacientes denuncian

A esta denuncia se suman los testimonios de familiares que permanecen en los exteriores del hospital, quienes aseguran que desde el lunes 17 de agosto el área de esterilización presentaría problemas debido a una máquina que estaría malograda y a la falta de material necesario para realizar este procedimiento. Los familiares señalaron que esta situación estaría afectando la atención de los pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas y que, pese a buscar respuestas de los responsables del nosocomio, no habrían encontrado una atención oportuna por parte de los directivos. Asimismo, denunciaron las pésimas condiciones de algunos servicios higiénicos del establecimiento.

El malestar también alcanza a los pacientes asegurados por el SIS, pues, según los testimonios recogidos, diversos exámenes que deberían ser atendidos dentro del hospital estarían siendo derivados a laboratorios y farmacias particulares. Una familiar relató que llevó a su paciente al nosocomio el pasado 5 de agosto y que, tras permanecer 13 días hospitalizado, los exámenes requeridos continuarían siendo enviados a establecimientos privados debido a que el equipo de Rayos X también presentaría desperfectos.

La preocupación aumenta debido a que, según los propios familiares, serían más de seis pacientes que estarían esperando ser operados. Ante la falta de respuestas, habrían acudido a la Fiscalía de Prevención del Delito para poner en conocimiento de las autoridades la problemática que vienen enfrentando.

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