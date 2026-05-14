La Contraloría General de la República (CGR) alertó que las áreas de farmacia de consultas externas y emergencia del Hospital San Juan de Dios de Pisco operan sin certificación vigente de buenas prácticas ni documentación técnica obligatoria, lo que pone en riesgo la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos dispensados a los usuarios.

Informe de control

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 013-2026-2-5340-AOP (periodo de evaluación del 5 de mayo de 2020 al 22 de abril de 2026), el certificado de buenas prácticas, emitido en mayo de 2017 y con vigencia hasta mayo de 2020, no fue renovado oportunamente.

Asimismo, se advirtió que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ica no tramitó la solicitud de adecuación del certificado presentada por el hospital, bajo el argumento de una supuesta vigencia automática, lo cual no se ajusta a la normativa vigente que exige la emisión de un nuevo documento.

“Entidad brindó el servicio de farmacia de consulta externa y emergencia sin contar con la certificación con vigencia indeterminada de buenas prácticas al no haber emitido Diresa Ica desde mayo de 2020 el correspondiente certificado actualizado, además de no acreditar documentos técnicos obligatorios previstos en la normativa técnica de salud; situación que afectó la legalidad del servicio y el cumplimiento de los estándares sanitarios, exponiendo a los usuarios a productos farmacéuticos cuya calidad, seguridad, y eficacia no se encuentran debidamente acreditadas”, se lee en el informe de control.

Además, se constató que el servicio farmacéutico se brindó sin contar con instrumentos de gestión técnica obligatorios, como el manual de calidad específico. En esa línea, los Procedimientos Operativos Estándar (POE) recién fueron aprobados en noviembre de 2025, lo que evidencia un periodo prolongado de atención sin respaldo técnico normativo.

“El resultado de este Informe de Acción de Oficio Posterior fue comunicado al titular del Hospital San Juan de Dios de Pisco para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes”, indicó la Contraloría.

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