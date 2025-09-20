Los ciudadanos de la provincia de Pisco podrán advertir casos relacionados al uso inadecuado de bienes y recursos públicos en la audiencia pública “La Contraloría te escucha”, que tiene por objetivo seguir fortaleciendo el control social con la sociedad civil organizada y la ciudadanía.

Lucha contra la corrupción

Este evento público se realizará el próximo 23 de setiembre a las 3:00 de la tarde, a través de la plataforma virtual Webex, con el propósito de garantizar una mayor participación de los ciudadanos provenientes de los ocho distritos que forman la provincia de Pisco.

Los participantes podrán advertir casos de obras en mal estado, presuntamente sobrevaloradas o paralizadas, así como lo referido a fraccionamiento o direccionamiento en contrataciones del Estado, entre otras irregularidades que estén ocurriendo en su localidad o del que tengan conocimiento.

Un equipo de especialistas analizará dichas alertas para, si fuera el caso, determinar las acciones de control gubernamental que correspondan. Previo a la recepción de alertas, la Contraloría General expondrá los resultados del control a las entidades públicas a nivel regional y provincial.

Los interesados en asistir o participar de la audiencia tienen plazo para inscribirse hasta el 22 de setiembre en el enlace https://acortar.link/65V6Hp. Solo deben ser mayores de edad y contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI). A los números de WhatsApp 958970521 – 958173906.

