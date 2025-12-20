La Contraloría General de la República, mediante el Informe de Control Simultáneo N° 016-2025-OCI/0409-SVC, advirtió serias deficiencias en los servicios policiales, infraestructura, equipamiento y dotación de la Comisaría PNP de Pisco, dependencia de categoría “A”. El informe, emitido el 7 de noviembre de 2025 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pisco, expone una serie de situaciones adversas que comprometen el cumplimiento de los objetivos del servicio policial.

Múltiples observaciones

De acuerdo con el documento, los ambientes de la comisaría se encuentran deteriorados, sin garantizar condiciones adecuadas de seguridad ni funcionalidad, lo que pone en riesgo la salud e integridad del personal policial y afecta la operatividad de la infraestructura. Estas condiciones impactan directamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

Durante la visita de control, la Contraloría observó paredes deterioradas en los servicios higiénicos del calabozo, acumulación de objetos, columnas con fierros expuestos, pisos del calabozo en mal estado, así como puertas rotas y fierros oxidados en el ingreso al área de descanso del personal policial. A ello se suman servicios higiénicos inoperativos, con olores a aguas servidas y acumulación de sarro, a la espera de mantenimiento.

El informe precisa además que los atoramientos de aguas servidas se deben a una deficiente instalación sanitaria, ya que las descargas se dirigen a una tubería de 2 pulgadas, cuando lo mínimo requerido debería ser de 4 pulgadas.

En el ámbito logístico y operativo, la Contraloría identificó que la comisaría cuenta con radios TETRA inoperativos, cascos motorizados inutilizables y carece de guantes para el personal motorizado, elementos esenciales para el patrullaje. Asimismo, se advirtió que no se difundió de manera pública el mapa del delito, limitando que la población conozca las zonas consideradas peligrosas o críticas para su seguridad personal.

Finalmente, uno de los hallazgos más críticos es que cuenta con 43 motocicletas en estado inoperativo, lo que afecta gravemente el patrullaje preventivo. A ello se suma la falta de acceso al Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Policial (SIPCOP), impidiendo el monitoreo en tiempo real de la ubicación y rutas de los vehículos policiales.

La Contraloría concluyó que se han identificado seis situaciones adversas que afectan la continuidad del servicio y recomendó poner el informe en conocimiento del titular de la Región Policial Ica, a fin de que se adopten medidas preventivas y correctivas inmediatas.

