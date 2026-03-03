El Hospital San Juan de Dios de Pisco continúa avanzando en su proceso de modernización con la incorporación de una moderna máquina de anestesia y un monitor multiparámetro, como parte del plan de fortalecimiento hospitalario impulsado por el Gobierno Regional de Ica.

Mejoras en salud

Estos equipos forman parte de una inversión histórica de S/53,871,000.00 destinada a mejorar el equipamiento biomédico de los hospitales de la región. Del total, S/11,401,000.00 están asignados al Hospital San Juan de Dios de Pisco, con el objetivo de reforzar su infraestructura tecnológica y elevar la calidad de los servicios de salud que se brindan a la población.

La incorporación progresiva de estos dispositivos permitirá optimizar los procedimientos quirúrgicos, garantizar un monitoreo más preciso de los signos vitales y brindar mayor seguridad tanto a los pacientes como al personal de salud.

El Gobierno Regional de Ica reafirmó su compromiso de implementar tecnología médica avanzada en beneficio de la población, consolidando un sistema de salud moderno, eficiente y cada vez mejor preparado para atender a las familias de Pisco.

