El Hospital Regional de Ica, bajo la dirección del M.C. Carlos Navea Méndez, continúa avanzando en la modernización de sus servicios médicos tras las gestiones del gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado Herrera. Este esfuerzo se enmarca en las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), dentro de la programación institucional del Gobierno Regional de Ica, con el objetivo de fortalecer la atención especializada y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas.

Equipos especializados

En esta segunda etapa de implementación, el hospital ha recibido equipos destinados a optimizar la atención en áreas críticas como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Adulto y Neonatal, Emergencia y Centro Quirúrgico. Entre los principales insumos se encuentran nueve ventiladores mecánicos —cinco para la UCI Adultos, dos para el área de Emergencia y dos para UCI Neonatal—, además de una máquina de anestesia con monitoreo avanzado para el Centro Quirúrgico, que permitirá realizar procedimientos quirúrgicos con mayor seguridad y precisión.

La institución continuará ampliando su dotación tecnológica con equipos especializados en UCI, Sala de Operaciones, Diagnóstico por Imágenes, Emergencia y Trauma Shock. Entre los próximos implementos se destacan una máquina de anestesia adicional con monitoreo avanzado, dos electrobisturíes mono-bipolares de alta potencia, un sistema de cirugía laparoscópica, un sistema PACS/RIS para la gestión digital de imágenes médicas, un densitómetro óseo, dos ecógrafos 4D/5D, un equipo de rayos X digital estacionario con fluoroscopía y dos equipos ecocardiográficos.

Estas inversiones forman parte de una estrategia integral de modernización hospitalaria orientada a optimizar la capacidad resolutiva del establecimiento, agilizar los procesos diagnósticos y quirúrgicos, y garantizar una atención más segura, oportuna y de calidad.

La incorporación de esta tecnología permitirá al hospital responder con mayor eficacia a las necesidades de los pacientes, reducir tiempos de espera y brindar un servicio acorde con los estándares modernos de salud, beneficiando directamente a toda la población de Ica.

