El personal policial de la comisaría de San Antonio de Putina logró la detención de Jhon Paul L.O (23), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en las modalidades de chantaje sexual y extorsión.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Terminal Terrestre de Putina, tras una rápida intervención coordinada con el representante del Ministerio Público.

Según la información policial, el detenido amedrentaba mediante llamadas telefónicas a la menor de iniciales M.G.C.M. (17), amenazando con atentar contra su integridad y la de sus familiares si no accedía a sus requerimientos.

Ante la negativa de la víctima, el sujeto le habría exigido alternativas ilícitas como la venta de droga, conseguirle una persona virgen o un arma de fuego, además de solicitarle el pago de S/ 1,000.00.

Tras pactar la entrega inicial de S/ 150.00 en el terminal terrestre, el investigado arribó en una camioneta Toyota Hilux gris, obligó a la menor a abordar el vehículo y emprendió la fuga con dirección al distrito de Quilcapuncu.

Tras una persecución policial, el vehículo fue interceptado a la altura del cementerio de San Antonio de Putina. Durante el registro, las autoridades hallaron en poder del intervenido el dinero en efectivo entregado por la agraviada, por lo que se procedió con la incautación de los S/ 150.00 soles, dos teléfonos celulares y la camioneta utilizada para el ilícito, quedando el detenido a disposición de las autoridades competentes.