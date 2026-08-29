Un grupo de delincuentes habría ingresado durante la madrugada a una casa de cambio ubicada en la cuadra 4 de la avenida Habich, en San Martín de Porres. Según el reporte de Latina, los responsables habrían utilizado un inmueble contiguo para abrir un acceso hacia el establecimiento y sustraer dinero de la caja chica.

El hecho habría ocurrido entre las 3:00 y 4:00 de la mañana, cuando la zona tenía poca vigilancia y los negocios permanecían cerrados. La Policía aún debe ingresar al local junto con los peritos y el representante del Ministerio Público para determinar qué bienes fueron sustraídos y recoger evidencias.

Fotos: César.grados@photogec.com

¿Cómo ingresaron al local?

Los sujetos habrían comenzado su recorrido en una notaría ubicada en el segundo piso del inmueble donde funcionan varios establecimientos. De acuerdo con la información preliminar, vulneraron las chapas del local y utilizaron herramientas para abrir un forado que les permitió acceder al espacio donde funciona la casa de cambio.

El inmueble también alberga un gimnasio y otros comercios, por lo que los responsables habrían aprovechado la distribución interna para desplazarse entre los establecimientos. Uno de los elementos que llamó la atención de los propietarios fue que la puerta principal que comunica con el pasaje no presentaba señales de haber sido forzada.

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Manipularon las cámaras de seguridad

Los responsables también habrían intervenido los equipos de videovigilancia instalados en el inmueble. Además de manipular las cámaras ubicadas en los accesos, se llevaron las memorias de los dispositivos, por lo que los propietarios no pueden acceder actualmente a las grabaciones.

La medida habría buscado impedir que quedaran registros de los movimientos realizados durante el ingreso y la salida del lugar. Los peritos deberán revisar los equipos y otros elementos disponibles para determinar cómo se desarrolló el robo.

Debido a que las autoridades todavía no han realizado la inspección completa, los propietarios no han podido establecer el monto total de lo sustraído. De manera preliminar, se conoce que los delincuentes se llevaron el dinero que se encontraba en la caja chica de la casa de cambio.

La cantidad exacta y otros posibles bienes afectados serán determinados después de la revisión del establecimiento. Los responsables de los negocios también deberán verificar si hubo pérdidas en los demás locales del inmueble.

La Policía Nacional continua trabajando para obtener mayores detalles del asalto y ubicar a los responsables. Mientras tanto se espera la llegada de un representante del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Fotos: César.grados@photogec.com