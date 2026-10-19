El centro poblado de San Miguel (Pisco), se prepara para vivir una nueva jornada democrática este domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que se desarrollarán las elecciones municipales para elegir a sus próximas autoridades.

Según la información difundida por el Comité Electoral (COEL), cinco listas de candidatos quedaron oficialmente habilitadas tras culminar el periodo establecido para la presentación y resolución de tachas, conforme al cronograma aprobado mediante la Ordenanza Municipal N.° 005-2026-MPP.

Cinco candidatos

Como parte de las acciones de transparencia, la relación definitiva de candidaturas fue publicada en la Plaza de Armas y en las instalaciones de la Municipalidad del Centro Poblado San Miguel, con el propósito de que los vecinos puedan conocer a los candidatos y sus respectivas listas de regidores. La población debe revisar la relación oficial para verificar si figura en el padrón electoral y así ejercer su derecho al voto en esta importante jornada para el futuro de su localidad.

San Miguel, considerado uno de los centros poblados con mayor población de la provincia, tendría más de 5 mil habitantes convocados a participar en este proceso, según la información difundida. A pocos días de los comicios, se exhorta a los ciudadanos a informarse sobre las candidaturas y verificar sus datos electorales.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO