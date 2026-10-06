La provincia de Pisco ya empieza a definir el nuevo escenario político que marcará la gestión municipal durante el periodo 2027–2030. Los resultados reportados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran cómo quedaría distribuido el poder municipal tanto en la provincia como en sus siete distritos, luego de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Alcalde provincial

Para la Municipalidad Provincial de Pisco, Jesús Felipe Echegaray Nieto, de Somos Perú, encabeza la votación con 30 mil 966 votos, cifra que representa el 34,34 % de los votos válidos. Con este resultado, Echegaray Nieto se perfila como el próximo alcalde provincial de Pisco para el periodo 2027–2030.

Junto al alcalde electo, la Municipalidad Provincial de Pisco tendrá un Concejo Municipal integrado por once regidores, distribuidos entre cuatro organizaciones políticas. Somos Perú obtuvo la mayoría de los representantes al conseguir siete concejales que serían José Félix Vargas Anampa, Luisa Donatila Quiroz Jimeno, Wilder Adrián Quispe Tornero, Sofía Zorayda Soto Camasca, Alberto Arturo Olaechea Ku, Cristina Raquela Valenzuela Rivas y Emiliano Medrano Huayhua.

La segunda representación corresponde a Acción Popular, que tendrá dos regidores: Pedro Antonio Luna Medina y Fiorella Tania Luna Durand. Por su parte, Alianza para el Progreso tendrá como representante a Luisa Lissett Aguilar Sánchez, mientras que Renovación Popular contará con Javier Martín Vargas Félix.

Alcaldes distritales

En tanto, en los distritos, los resultados también empiezan a delinear a las autoridades que asumirán las municipalidades desde enero de 2027. En Huáncano, Rocío Silvana Mayhua Arteaga, de Somos Perú, aparece en el primer lugar con 584 votos, con el 100 % de las actas contabilizadas.

En Humay, Richard William Torres Pasache, de Acción Popular, lidera la votación con 1,811 votos, equivalentes al 43,77 %. En Independencia, el primer lugar corresponde a Gélder Sabre Ayauja Loayza, también de Acción Popular, quien registra 2,648 votos.

La misma agrupación política obtiene el primer lugar en San Clemente, donde José Luis Márquezado Alca alcanza 5,722 votos, equivalentes al 42,76 % de los votos. El resultado lo coloca al frente de la elección distrital para el próximo periodo municipal.

En Túpac Amaru Inca, Santiago José de la Cruz Ochoa, de Somos Perú, aparece en el primer lugar con 2,346 votos, con el 100 % de las actas contabilizadas. Por su parte, en San Andrés, Jorge César Carbajal Pachas, de Acción Popular, encabeza el conteo con 3,076 votos.

En Paracas, el primer lugar corresponde a Wilmer Manuel Gonzales Salazar, de Renovación Popular, quien registra 1,880 votos, de acuerdo con los resultados consignados.

El nuevo mapa municipal muestra una presencia importante de Acción Popular en varios distritos de la provincia, mientras que Somos Perú también consigue ubicarse en los primeros lugares en la elección provincial y en distritos como Huáncano y Túpac Amaru Inca. En Paracas, en tanto, Renovación Popular obtiene el primer lugar.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO