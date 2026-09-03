La Municipalidad Provincial de Pisco inició oficialmente el proyecto de restauración y mantenimiento integral de la Plaza Mayor de Pisco, una intervención que busca recuperar uno de los principales espacios históricos y turísticos de la ciudad.

Plaza histórica

La ceremonia de colocación de la primera piedra se realizó ayer, en el marco de las actividades por la 59° Semana Turística de Pisco, y contó con la presencia del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, regidores, funcionarios municipales, especialistas en conservación patrimonial y vecinos.

La intervención cuenta con una inversión de S/918,900 y estará a cargo de la empresa PerúNovo Arquitectura y Construcción, especializada en la recuperación de patrimonio histórico. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 120 días calendario.

El alcalde Pedro Fuentes explicó que el proyecto comenzó a trabajarse desde el año 2024 y requirió la elaboración de un expediente técnico especializado, además de la correspondiente validación del Ministerio de Cultura, debido al valor patrimonial de la Plaza Mayor.

“Hoy es un día muy especial para nuestra provincia porque vamos a intervenir nuestra histórica Plaza de Armas”, manifestó el alcalde durante la ceremonia.

La intervención contempla trabajos en diferentes elementos que forman parte de la Plaza Mayor. Uno de los principales componentes será la recuperación de los pisos de loseta veneciana, que incluye limpieza, mantenimiento y reposición en más de 4,000 metros cuadrados de superficie.

También se realizará mantenimiento de pisos y graderías de piedra, sardineles de piedra granítica y reparación de las rampas de acceso para mejorar las condiciones del espacio público.

Otro de los puntos centrales será la intervención del monumento al General Don José de San Martín, ubicado en el centro de la plaza. Los trabajos contemplan la limpieza y mantenimiento de la escultura de bronce, las placas conmemorativas, su base y los elementos de iluminación que forman parte del monumento.

Asimismo, serán recuperadas las bancas ornamentales, balaustradas, molduras y postes de iluminación. El proyecto también contempla el cambio de 40 luminarias, con el objetivo de mejorar la iluminación y recuperar la imagen de este espacio histórico.

Entre las labores previstas se encuentra la restauración de las baldosas hidráulicas, la intervención de las esculturas y placas de bronce, además del tratamiento de las bancas ornamentales y elementos de piedra.

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