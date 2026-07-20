La Municipalidad Provincial de Pisco dio inicio a la construcción de la Plaza Cívica Miguel Grau Seminario en la cooperativa Almirante Miguel Grau, una obra valorizada en S/3 millones 625 mil 362 que busca mejorar los espacios públicos y brindar un nuevo punto de encuentro para los vecinos del sector.

Mejor calidad de vida

En la ceremonia de colocación de la primera piedra estuvo el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, dirigentes vecinales y pobladores de la cooperativa, quienes participaron del acto simbólico que marcó el inicio de los trabajos. El proyecto será ejecutado en un plazo de 120 días calendario.

Según el expediente técnico presentado durante la actividad, la futura plaza contará con más de 4 mil metros cuadrados de veredas, rampas y pisos adoquinados, además de amplias áreas verdes, jardineras, un moderno sistema de iluminación, instalaciones eléctricas y sanitarias.

La infraestructura también incluirá 53 bancas con pérgolas, 11 tachos para residuos sólidos, cuatro juegos infantiles, 10 equipos de gimnasio urbano, esculturas ornamentales, placas recordatorias, señalización para personas con discapacidad y el sembrado de árboles ficus para mejorar el ornato del lugar.

En su intervención, la presidenta de la junta directiva de la cooperativa Almirante Miguel Grau, Patricia Ramírez, señaló que la construcción de la plaza representa el cumplimiento de una antigua aspiración de los vecinos y resaltó que será la tercera obra ejecutada en beneficio del sector.

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