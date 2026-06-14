Luego de más de dos décadas de espera, los vecinos del centro poblado Nuevo Belén, en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, fueron testigos del inicio de una obra de electrificación que busca dotar de alumbrado público a uno de los sectores que durante años permaneció sin este servicio básico.

Instalación de red

La ceremonia de colocación de la primera piedra marcó el comienzo de los trabajos para la instalación de la red de alumbrado público en el ingreso principal del centro poblado. Durante el acto protocolar, se informó que, el proyecto contempla la instalación de una red de distribución secundaria de energía eléctrica y sistemas de iluminación pública a lo largo de más de 700 metros de vía. La inversión es por parte de la Municipalidad Provincial de Pisco por 101 mil 185 soles y el plazo de ejecución es de 30 días calendario.

Durante la actividad, estuvo el alcalde Pisco, Pedro Fuentes, quien señaló que el alumbrado público permitirá mejorar la seguridad de la zona y brindará mejores condiciones para el desplazamiento de estudiantes, trabajadores y agricultores que utilizan diariamente esta vía de acceso.

La colocación de la primera piedra estuvo acompañada por vecinos, dirigentes comunales, funcionarios municipales y representantes del concejo provincial, quienes participaron en el acto simbólico que dio inicio formal a los trabajos.

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