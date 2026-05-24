La Municipalidad Provincial de Pisco, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, realizó un operativo inopinado de control durante la madrugada del sábado 23 de mayo, como parte de las acciones de prevención contra la trata de personas y la explotación sexual en la provincia.

Trabajo articulado

El despliegue se desarrolló en diversos establecimientos de hospedaje ubicados en distintos sectores de la ciudad, donde las autoridades verificaron tanto las condiciones de seguridad de los locales como el cumplimiento de la normativa municipal vigente. Durante la intervención, un establecimiento fue clausurado tras detectarse irregularidades.

El operativo respondió a los acuerdos adoptados en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, espacio que articula acciones entre distintas instituciones para prevenir situaciones de riesgo que afectan principalmente a menores de edad y mujeres.

Entre los locales intervenidos figuran hospedajes ubicados en la avenida Fermín Tangüis, ingreso principal a la ciudad de Pisco, así como establecimientos cercanos a la plazuela Belén, zona señalada constantemente por vecinos debido a presuntas actividades vinculadas al meretricio clandestino.

El gerente de la Oficina de Desarrollo Social y Económico del municipio, Roger Calmet, explicó que el objetivo principal de estas intervenciones es reforzar las acciones preventivas para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles casos de explotación sexual y trata de personas.

“Estamos trabajando para salvaguardar la integridad de nuestros menores. Muchas veces los padres desconocen dónde se encuentran sus hijos o las situaciones de riesgo a las que podrían estar expuestos. Por eso necesitamos también el compromiso de las familias”, señaló el funcionario durante el operativo.

Asimismo, indicó que las autoridades recibieron reportes y preocupaciones de vecinos sobre la presunta captación de menores en algunos sectores de la provincia, situación que motivó el fortalecimiento de las intervenciones multisectoriales.

Las autoridades precisaron que durante el desarrollo del operativo no se encontró a menores de edad dentro de los establecimientos inspeccionados; sin embargo, advirtieron que las acciones de fiscalización continuarán en distintos puntos de la ciudad.

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