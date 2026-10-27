, la Municipalidad Distrital de Salas llevó a cabo un operativo de fiscalización y sensibilización en las principales vías del Centro Poblado Nuestra Señora de Guadalupe,

Libre tránsito

Durante la jornada, los fiscalizadores procedieron con la sensibilización y notificación preventiva a los comerciantes informales que ocupaban la vía pública, exhortándolos al despeje de las vías de tránsito peatonal y vehicular. Asimismo, se fijó un plazo máximo de 24 horas para el retiro voluntario de sus estructuras y mercaderías.

El operativo fue liderado por la Gerencia de Rentas, en articulación con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Licencias y Comercialización, a fin de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes.

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