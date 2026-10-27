En el marco de la recuperación de espacios públicos, la Municipalidad Distrital de Salas llevó a cabo un operativo de fiscalización y sensibilización en las principales vías del Centro Poblado Nuestra Señora de Guadalupe, sector que viene siendo ocupado de manera irregular por la comercialización informal.

Libre tránsito

Durante la jornada, los fiscalizadores procedieron con la sensibilización y notificación preventiva a los comerciantes informales que ocupaban la vía pública, exhortándolos al despeje de las vías de tránsito peatonal y vehicular. Asimismo, se fijó un plazo máximo de 24 horas para el retiro voluntario de sus estructuras y mercaderías.

El operativo fue liderado por la Gerencia de Rentas, en articulación con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Licencias y Comercialización, a fin de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes.

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