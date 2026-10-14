Dos proyectos de infraestructura pública que permanecían paralizados volvieron a ponerse en marcha en el distrito de Salas, provincia de Ica, tras levantarse las suspensiones que impedían la continuidad de los trabajos. La reactivación comprende la intervención en la propia municipalidad distrital y la construcción de la institución educativa N.° 04 Pinochito.

Avance en los trabajos

El alcalde Javier Fernández Matta, tras retomar sus funciones al frente de la comuna, priorizó el reinicio de ambas obras. Según la información municipal, uno de los proyectos quedó suspendido debido al incumplimiento de obligaciones de pago, mientras que el otro permaneció detenido a la espera de la aprobación de una prestación adicional y su correspondiente deductivo vinculante.

En el caso del proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad Distrital de Salas”, el 18 de agosto se suscribió un acta entre representantes de la empresa contratista y la supervisión para dejar constancia del estado físico de la obra y de las condiciones en las que se encontraban los trabajos.

El documento se firmó en medio de las dificultades generadas por la falta de pago de dos valorizaciones consecutivas por parte de la entidad. Para superar esta situación, la actual gestión municipal y los representantes involucrados acordaron levantar la suspensión del plazo de ejecución, al amparo del artículo 107 del Reglamento de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. El acuerdo contempla continuar con la ejecución de las partidas pendientes, sin reconocer mayores gastos generales ni costos adicionales al contratista ejecutor y al supervisor de la obra.

El segundo proyecto reactivado corresponde a la construcción de la institución educativa N.° 04 Pinochito, cuya ejecución también se vio afectada por una suspensión formalizada en junio de este año. En este caso, la paralización respondió a la necesidad de contar con el tiempo requerido para presentar, evaluar y aprobar mediante resolución la prestación del Adicional de Obra y Deductivo Vinculante N.° 01.

El Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N.° 01 fue suscrita el 15 de junio de 2026. Posteriormente, el 28 de septiembre se formalizó el levantamiento de la suspensión y el reinicio de los trabajos mediante el Acta de Levantamiento de Suspensión del Plazo N.° 01 y Reinicio de Ejecución del Plazo N.° 01.

Según la evaluación consignada por la municipalidad, esta situación generó un retraso aproximado de 83 días calendario, periodo que se atribuye a la demora administrativa registrada durante la gestión de la alcaldesa encargada.

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