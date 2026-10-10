Más de 4.000 familias de Villa Rotary, correspondientes a la cuarta y quinta etapa, podrían avanzar hacia la obtención de sus títulos de propiedad tras una sentencia judicial favorable al Estado peruano. El alcalde distrital de Salas, Javier Fernández Matta, anunció que la decisión fue confirmada en segunda instancia y permitirá impulsar el saneamiento físico-legal de los terrenos donde se encuentran asentadas las familias, que representan aproximadamente 20 mil personas.

Por la pronta titulación

La decisión fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que participaron el burgomaestre, el asesor legal Edwin García y representantes del área técnica de Catastro y Asentamientos Humanos. Las autoridades explicaron que el fallo constituye un avance en una controversia judicial iniciada en 2008, que durante años mantuvo en incertidumbre la situación de los terrenos ocupados por la población.

Mediante la Resolución N.° 06-09-2026, la Sala Civil Corporativa de Liquidación de Procesos Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N.° 72, del 20 de mayo de 2025. El fallo declaró fundada la demanda de mejor derecho de propiedad respecto del predio identificado con la Unidad Catastral N.° 12090, ubicado en el sector de Pampas de Villacurí, distrito de Salas Guadalupe, provincia y departamento de Ica, inscrito en la Partida Registral N.° 40014296.

La sentencia reconoce que el Estado tiene mejor derecho de propiedad sobre el terreno frente a la empresa Agrícola DUSHEDARE E.I.R.L., conocida como La Española. Asimismo, dispone la cancelación de los asientos registrales C00002 y C00003 de la mencionada partida electrónica, correspondientes a títulos de dominio cuestionados en el proceso judicial. Esta medida deberá ejecutarse mediante las actuaciones legales y registrales correspondientes para continuar con la recuperación del predio estatal.

El alcalde Fernández Matta, anunció que solicitará a la Procuraduría del GORE Ica que impulse una medida cautelar fuera del proceso de ejecución de sentencia y gestione el cumplimiento del fallo en sus propios términos. La municipalidad busca que se reconozca el derecho de propiedad del Estado y se tramiten ante la SUNARP de Ica las cancelaciones registrales ordenadas judicialmente, pasos necesarios para avanzar con la formalización de los terrenos.

Se explicó que, el sector comprende aproximadamente 180 hectáreas ocupadas por las familias de Villa Rotary, dentro de un ámbito territorial de alrededor de 435 hectáreas mencionado durante la conferencia. Se indicó que la municipalidad ya cuenta con avances en el plano de trazado y lotización, pero deberá realizar un empadronamiento en campo para identificar a los beneficiarios y verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

La comuna espera avanzar con el saneamiento físico-legal durante los últimos meses de 2026 y dejar encaminado el procedimiento para que la siguiente gestión municipal continúe con la titulación formal. Las autoridades señalaron que, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la normativa, la formalización de posesiones sobre terrenos estatales puede efectuarse gratuitamente.

Durante la conferencia, Fernández Matta también cuestionó las presuntas ventas de lotes realizadas en medio de la controversia por la propiedad del terreno. Según lo expuesto por los representantes municipales, existiría un documento de compraventa relacionado con las 180 hectáreas que contemplaría una operación cercana a los cinco millones de soles y pagos aproximados de 400.000 soles. Las autoridades cuestionaron que se realizaran transacciones mientras se discutía judicialmente la titularidad del predio.

La municipalidad informó, además, que ha realizado inversiones para fortalecer el área de Catastro, incorporando herramientas técnicas, equipos y drones para mejorar el levantamiento de información territorial. Estas capacidades serán utilizadas para avanzar en la identificación de las posesiones y en los procedimientos de formalización una vez que se concrete la ejecución del fallo judicial.

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