La Municipalidad Distrital de Salas, informó que, con el objetivo de mantener el orden público, seguridad y el cumplimiento de las normas municipales, realizó un operativo inopinado a bares, discotecas y establecimientos nocturnos ubicados en el Centro Poblado Santa Cruz de Villacurí.

Operativo inopinado

En el operativo, el personal municipal verificó detalladamente que los locales cumplieran con los permisos necesarios, tales como la licencia de funcionamiento, el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE), extintores vigentes, botiquines y demás normativas indispensables para su correcta operatividad.

La intervención se ejecutó en un trabajo articulado entre la Gerencia de Rentas, la Subgerencia de Defensa Civil, la Subgerencia de Licencias y Comercialización, la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, el CODISEC – Salas y la Policía Nacional de la Comisaría de Villacurí.

Ante ello, se exhortó a los propietarios de estos establecimientos a ajustarse a los horarios permitidos y mantener su documentación en regla, contribuyendo de esta manera a mantener el orden y la tranquilidad en toda la comunidad.

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