Con el objetivo de garantizar la salubridad de los consumidores y velar por el cumplimiento de las normas en los establecimientos comerciales, la Municipalidad Distrital de Salas continúa realizando operativos inopinados en tiendas y minimarkets de todo el distrito, en el marco de los acuerdos establecidos por el Comité Multisectorial.

Control en minimarkets

Durante las inspecciones, los equipos municipales verificaron aspectos esenciales como la licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil de cada establecimiento, asegurando que cumplan con los requisitos legales para operar. Además, se revisaron cuidadosamente los productos de primera necesidad disponibles al público, incluyendo alimentos y productos de consumo diario.

En varios locales, los inspectores detectaron productos con fechas de vencimiento caducadas, los cuales fueron retirados del comercio y levantados mediante actas de constatación, como parte del procedimiento administrativo que permite iniciar las acciones correctivas correspondientes.

La acción no solo busca proteger a los consumidores, sino también sensibilizar a los comerciantes sobre la importancia de mantener productos en buen estado y cumplir con las normas sanitarias.

