e los consumidores y velar por el cumplimiento de las normas en los establecimientos comerciales, la Municipalidad Distrital de Salas continúa realizando operativos inopinados en tiendas y minimarkets de todo el distrito, en el marco de los

Control en minimarkets

Durante las inspecciones, los equipos municipales verificaron aspectos esenciales como la licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil de cada establecimiento, asegurando que cumplan con los requisitos legales para operar. Además, se revisaron cuidadosamente los productos de primera necesidad disponibles al público, incluyendo alimentos y productos de consumo diario.

En varios locales, los inspectores detectaron productos con fechas de vencimiento caducadas, los cuales fueron retirados del comercio y levantados mediante actas de constatación, como parte del procedimiento administrativo que permite iniciar las acciones correctivas correspondientes.

La acción no solo busca proteger a los consumidores, sino también sensibilizar a los comerciantes sobre la importancia de mantener productos en buen estado y cumplir con las normas sanitarias.

