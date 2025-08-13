Como parte de las acciones orientadas a proteger la salud pública, la Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Gerencia de Rentas y las subgerencias de Fiscalización y de Gestión Ambiental, realizó un operativo inopinado de salubridad en diversos establecimientos de venta de alimentos ubicados en Guadalupe Cercado y el Centro Poblado Nuestra Señora de Guadalupe.

Por la inocuidad

Durante la intervención, se inspeccionaron panaderías y pastelerías para verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas de higiene y seguridad en la elaboración y expendio de productos.

Asimismo, se revisó que los negocios contaran con la documentación obligatoria, como la licencia de funcionamiento y el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Las autoridades municipales informaron que este tipo de operativos se seguirán realizando de manera constante y sorpresiva en todo el distrito, con el objetivo de garantizar establecimientos seguros y productos aptos para el consumo de la población.

