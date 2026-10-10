Tres combis que brindaban servicio de transporte público en paraderos no autorizados fueron multadas e internadas en el depósito municipal durante un operativo realizado en el sector Las Colinas, en el distrito de Subtanjalla. La intervención contó con la participación de representantes de la Municipalidad Provincial de Ica y del fiscal de Prevención del Delito, Dr. Julio Salas, quien advirtió sobre la informalidad en el servicio de transporte de pasajeros.

Fiscalización vial

El representante del Ministerio Público explicó que la diligencia se desarrolló desde tempranas horas junto con personal de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo para los usuarios. “Nos hemos hecho presentes en puntos donde se están utilizando como paraderos informales”, declaró Salas al detallar los alcances de la intervención.

De acuerdo con el fiscal, las tres unidades fueron encontradas realizando el embarque y desembarque de pasajeros en espacios que no contaban con autorización municipal. Por ello, se impusieron las sanciones correspondientes y se procedió al internamiento de los vehículos en el depósito municipal, debido a que utilizaban paraderos que no les correspondían. Según precisó, las combis tenían como puntos de operación autorizados algunos sectores del centro de Ica y los distritos de La Tinguiña y Parcona, pero fueron intervenidas en el sector de Las Colinas. “Hemos encontrado en este sector Las Colinas tres combis [...] estaban ubicadas en un lugar donde no están autorizadas”, manifestó.

Salas indicó que las unidades pertenecían a empresas dedicadas al transporte de pasajeros, por lo que el problema no se limitaba a vehículos particulares, sino que involucraba a unidades que operaban fuera de las rutas aprobadas. En ese sentido, exhortó a los conductores a respetar las disposiciones municipales y evitar utilizar puntos informales para recoger o dejar pasajeros.

El fiscal también señaló que la recuperación de las combis dependía del procedimiento administrativo de la municipalidad. Asimismo, pidió a los funcionarios mantener e intensificar las acciones de fiscalización para evitar la instalación de paraderos informales en distintos sectores de la ciudad. “Estos operativos tienen que ser permanentes por parte de cada entidad”, remarcó.

Durante sus declaraciones, Salas advirtió que algunos transportistas se alertaban entre sí cuando detectaban la presencia de las autoridades, lo que dificultaba las intervenciones. Según explicó, esta situación reforzaba la necesidad de sostener los operativos, especialmente en el centro de Ica, donde se habían realizado otras intervenciones que culminaron con el internamiento de numerosos vehículos.

Finalmente, el representante del Ministerio Público recordó que los transportistas debían cumplir con las condiciones de seguridad exigidas para brindar el servicio. “Que cuenten con SOAT, inspección técnica”, exhortó, al tiempo que pidió a los pasajeros tener cuidado al elegir las unidades en las que se movilizan. Las autoridades señalaron que continuarían con las acciones de control para promover el respeto de las rutas autorizadas y reducir los riesgos en el transporte público.

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