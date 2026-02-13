Con el objetivo de evaluar la operatividad de los servicios y reducir los tiempos de atención al público, se realizó una visita de supervisión a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica, centrada principalmente en el proceso de emisión de licencias de conducir.

Trabajo de campo

La inspección fue encabezada por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, quien recorrió las distintas áreas administrativas acompañado de la directora regional de Transportes, María Aragones. Durante la jornada, se verificó el funcionamiento de los sistemas informáticos y los procedimientos aplicados en la atención a los usuarios.

Uno de los puntos evaluados fue la optimización del sistema digital utilizado para la tramitación de brevetes. Según se informó, las mejoras implementadas permiten reforzar los filtros de seguridad y ordenar los procesos internos, con el fin de garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión.

Asimismo, se destacó que las licencias de conducir de clase “A” se entregan el mismo día en que el postulante aprueba el examen de manejo. De igual manera, los trámites de duplicado y revalidación se realizan en plazos reducidos, lo que permite a los usuarios culminar su gestión sin demoras prolongadas.

Durante el recorrido también se revisaron los tiempos de espera, la organización del flujo de atención y el cumplimiento de los procedimientos administrativos. La supervisión incluyó la verificación directa de cada etapa del proceso, desde la recepción de documentos hasta la emisión final del brevete.

Las autoridades señalaron que este tipo de inspecciones buscan identificar oportunidades de mejora y asegurar que la atención a los conductores de la región se brinde en condiciones adecuadas.

