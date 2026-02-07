en su permanente labor de protección de la salud pública, participó en un operativo preventivo dirigido a boticas y farmacias ubicadas en el pueblo joven Señor de Luren, con la finalidad de prevenir delitos contra la salud pública

Intervención conjunta

La intervención fue encabezada por el fiscal adjunto provincial Julio César Salas Cruces, y se desarrolló de manera articulada y multisectorial, con la participación de representantes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre las instituciones competentes.

Durante el operativo, el personal interviniente ingresó a diversos establecimientos de expendio de productos farmacéuticos, tomando en cuenta las alertas sanitarias emitidas a nivel nacional, con especial énfasis en la verificación de la comercialización de insulina, cuya venta se encuentra prohibida conforme a la alerta sanitaria vigente.

Asimismo, la diligencia tuvo como objetivo principal constatar que las boticas y farmacias no cometan ilícitos penales, como vender productos farmacéuticos vencidos adulterados o falsificados.

