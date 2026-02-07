La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica, en su permanente labor de protección de la salud pública, participó en un operativo preventivo dirigido a boticas y farmacias ubicadas en el pueblo joven Señor de Luren, con la finalidad de prevenir delitos contra la salud pública y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Intervención conjunta

La intervención fue encabezada por el fiscal adjunto provincial Julio César Salas Cruces, y se desarrolló de manera articulada y multisectorial, con la participación de representantes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre las instituciones competentes.

Durante el operativo, el personal interviniente ingresó a diversos establecimientos de expendio de productos farmacéuticos, tomando en cuenta las alertas sanitarias emitidas a nivel nacional, con especial énfasis en la verificación de la comercialización de insulina, cuya venta se encuentra prohibida conforme a la alerta sanitaria vigente.

Asimismo, la diligencia tuvo como objetivo principal constatar que las boticas y farmacias no cometan ilícitos penales, como vender productos farmacéuticos vencidos adulterados o falsificados.

