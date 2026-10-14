Un incendio forestal que continúa extendiéndose en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, ha consumido más de mil hectáreas de bosques primarios y áreas de cultivo, además de causar daños en viviendas de comunidades nativas asháninkas. La emergencia mantiene en alerta a los pobladores ante el riesgo de que el fuego avance hacia nuevas localidades.

Según información de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, el siniestro comenzó el 4 de octubre en la comunidad nativa de Tsyapo. Hasta el último reporte, las llamas habían afectado 11 viviendas y perjudicado a unas 50 familias, de acuerdo con Juan Huamani, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la comuna.

Entre las zonas amenazadas se encuentra la comunidad nativa de Tincareni, además de Tarobeni, Cobeja, Saboroshari y Alto Cobeja. Alrededor de 30 brigadistas y comuneros realizan esfuerzos para contener el avance del fuego, abrir líneas de defensa y proteger las viviendas y los bosques.

Piden apoyo urgente para controlar las llamas

Los pobladores denunciaron que desde el 7 de octubre solicitan la intervención de bomberos forestales ante la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, pero aseguran que no han recibido una respuesta concreta. Por ello, exigen el despliegue de personal especializado para atender la emergencia, que califican de nivel 3.

La capacidad de respuesta local sería insuficiente debido a las condiciones del terreno, las dificultades para acceder a los sectores afectados y las altas temperaturas, que alcanzarían los 43 °C. Estas condiciones incrementan el desgaste físico de quienes combaten el incendio y dificultan las labores de control.

Integrantes de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) y pobladores continúan trabajando para frenar las llamas. Sin embargo, el fuego sigue representando una amenaza para las comunidades y los ecosistemas de la zona.

Ante la magnitud de los daños, las autoridades locales y los comuneros solicitan la intervención urgente del Gobierno Regional de Junín para reforzar las brigadas, brindar asistencia a las familias afectadas y evitar que el incendio alcance más territorios indígenas.