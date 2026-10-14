El Señor de los Milagros realizará su segunda salida procesional este domingo 18 de octubre, desde las 6:00 a.m., como parte de las celebraciones del mes morado en Lima. La imagen del Cristo de Pachacamilla recorrerá diversas calles del Centro Histórico y recibirá homenajes de instituciones públicas.

La procesión partirá desde el Santuario de las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, y avanzará hacia la Plaza Mayor de Lima, donde se han programado homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

El recorrido continuará por la avenida Abancay y el jirón Junín, donde se encuentra el Congreso de la República. La jornada concluirá en la Iglesia del Carmen, lugar donde permanecerán las andas hasta el siguiente recorrido, programado para el lunes 19 de octubre.

¿A qué hora sale el Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre?

La segunda procesión del Señor de los Milagros está programada para comenzar a las 6:00 de la mañana del domingo 18 de octubre.

Antes de la salida, está prevista una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima.

La imagen iniciará su recorrido desde el Santuario de las Nazarenas y continuará por distintas vías del Cercado de Lima, acompañada por los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y los fieles que participen en la jornada.

Debido a la extensión del trayecto, las actividades procesionales se prolongarán durante el día y podrían continuar hasta la madrugada siguiente.

Señor de los Milagros: ¿cuál será la ruta de la segunda procesión?

Según la programación difundida para el domingo 18 de octubre, el recorrido comprenderá las siguientes calles y avenidas, en este orden:

Avenida Tacna. Jirón Ica. Jirón de la Unión. Plaza Mayor de Lima. Jirón Carabaya. Jirón Ucayali. Avenida Abancay. Jirón Junín. Jirón Huanta. Jirón Áncash. Jirón Maynas. Jirón Junín, en el tramo de retorno. Iglesia del Carmen, punto final del recorrido.

Durante su paso por la Plaza Mayor, la imagen recibirá homenajes de la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Posteriormente, al llegar al jirón Junín, se realizará el homenaje del Congreso de la República.

La jornada concluirá cuando las andas ingresen a la Iglesia del Carmen, donde pernoctarán antes de la siguiente salida.

¿Qué calles estarán cerradas por la procesión del Señor de los Milagros?

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha programado restricciones vehiculares progresivas para facilitar el desplazamiento de las andas y garantizar la seguridad de los participantes.

Los cierres están previstos desde las 6:00 a.m. del domingo 18 de octubre hasta las 4:00 a.m. del lunes 19, según el plan de interferencias vehiculares difundido para la jornada.

Las restricciones comprenderán las vías incluidas en el recorrido, principalmente la avenida Tacna, los jirones Ica, de la Unión, Carabaya, Ucayali y Junín, así como la avenida Abancay y las calles cercanas a la Iglesia del Carmen.

La circulación se restablecerá progresivamente conforme avance la procesión y las condiciones de seguridad permitan habilitar nuevamente las vías.

Por ello, los conductores deberán considerar rutas alternativas y seguir las indicaciones del personal de tránsito. Los usuarios del transporte público también deberán estar atentos a posibles modificaciones temporales de los recorridos habituales.

¿Dónde serán los principales homenajes al Señor de los Milagros?

Durante la segunda procesión de octubre se han previsto actos de homenaje en distintos puntos del Centro Histórico de Lima.

Uno de los principales será en la Plaza Mayor, donde la imagen recibirá el saludo de representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

La Municipalidad de Lima también tiene prevista la elaboración de alfombras florales en los exteriores del Palacio Municipal como parte de las actividades de recibimiento al Cristo Moreno.

Otro momento importante se producirá en el jirón Junín, donde el Congreso de la República rendirá homenaje a la imagen.

Estos actos forman parte de las celebraciones religiosas que acompañan el tradicional recorrido procesional de octubre.

Así fue la primera procesión del Señor de los Milagros del 3 de octubre

La primera salida procesional de 2026 se realizó el sábado 3 de octubre, cuando miles de fieles acompañaron al Señor de los Milagros por las calles del Centro de Lima.

Las andas partieron del Santuario de las Nazarenas y recorrieron la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda.

Durante el trayecto, la imagen recibió el homenaje de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y de los devotos que participaron en la jornada.

Luego, el Cristo Moreno retornó por la avenida Tacna hasta ingresar nuevamente al Santuario de las Nazarenas.

¿Cuándo serán las próximas procesiones del Señor de los Milagros 2026?

La programación contempla cinco salidas procesionales entre octubre y noviembre.

Después del recorrido del domingo 18 de octubre, estas serán las fechas restantes:

Lunes 19 de octubre : tercera procesión. La imagen partirá a las 6:00 a. m. desde la Iglesia del Carmen y regresará al Santuario de las Nazarenas.

: tercera procesión. La imagen partirá a las 6:00 a. m. desde la Iglesia del Carmen y regresará al Santuario de las Nazarenas. Miércoles 28 de octubre : cuarta procesión. El Cristo Moreno saldrá a las 6:00 a. m. del Santuario de las Nazarenas y retornará al mismo recinto.

: cuarta procesión. El Cristo Moreno saldrá a las 6:00 a. m. del Santuario de las Nazarenas y retornará al mismo recinto. Domingo 1 de noviembre: quinta y última salida. La imagen partirá de las Nazarenas y concluirá su recorrido en el Monasterio de las Nazarenas.

Estas fechas corresponden a la programación difundida para las procesiones de 2026 y pueden estar sujetas a ajustes por parte de los organizadores.

Recomendaciones para asistir a la procesión del 18 de octubre

Debido a la cantidad de fieles que suele congregar el Señor de los Milagros, es importante tomar precauciones antes de acudir al Centro de Lima.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Acudir con anticipación: considerar las restricciones de tránsito y la concentración de personas.

Usar transporte público: verificar posibles modificaciones de rutas y paraderos.

Mantenerse hidratado: llevar agua y protegerse de las condiciones climáticas.

Cuidar a niños y adultos mayores: establecer previamente puntos de encuentro.

Evitar aglomeraciones peligrosas: seguir las indicaciones de las autoridades y de los organizadores.

Identificar salidas y vías alternas: especialmente si se permanece cerca de la Plaza Mayor o la avenida Abancay.

Los asistentes también deben tener en cuenta que los horarios de llegada a cada punto no son exactos, debido a las pausas y homenajes que se realizan durante el recorrido.