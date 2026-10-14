El director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio González Torres, advirtió que los padres de familia que no acudan a los colegios para atender casos de indisciplina de sus hijos podrían ser denunciados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Niño y del Adolescente.

“Si el padre de familia no asiste a la institución educativa para velar por su hijo, va a ser denunciado en el Ministerio Público, en la Defensoría del Niño y del Adolescente, para que él tenga que asumir el rol que corresponde”, declaró en entrevista con Exitosa.

González Torres también alertó sobre los casos de violencia y amenazas de escolares contra directores de instituciones educativas. Según indicó, durante los últimos 15 años se habría descuidado la disciplina en el sistema educativo, por lo que consideró necesario adoptar medidas para recuperar la autoridad en las aulas.

“La realidad es dolorosa porque 15 años perdidos, dejando de lado el sistema educativo al albur y esto es lo que hoy se está poniendo orden. Creo que la política del ministro de Educación es bastante clara, con un sentir de que se ponga orden en las escuelas”, sostuvo.

EXPULSIONES

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori se pronunció en redes sociales sobre los nuevos lineamientos del Gobierno y respaldó el retorno de las expulsiones para casos contemplados en las disposiciones. “Vuelven las expulsiones. Se recupera la autoridad de los maestros y se restablece la disciplina en las aulas. La educación necesita autoridad, disciplina y respeto”, escribió.

Como se recuerda, el Ministerio de Educación (Minedu) estableció nuevos lineamientos de disciplina para los colegios públicos y privados.

La medida contempla desde el retorno de la nota de conducta, expulsiones y reglas para el uso del uniforme escolar.