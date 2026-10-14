Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, informó este martes que el viaje del papa León XIV a tres países de Sudamérica, incluido el Perú, se mantiene confirmado y no registra cambios en su programación, pese a que el pontífice deberá seguir un proceso de recuperación tras la extirpación de un nódulo pulmonar canceroso.

“Hasta el momento el viaje apostólico está confirmado, es verdad que el proceso de recuperación tendrá mucho que ver con las medidas que se tomen a partir de ahora, el nivel de complejidad que pueda tener el caso. Ya desde mañana (miércoles) tendremos primeros avances de los estudios que se han hecho”, declaró a RPP.

Dioses señaló que el papa León XIV tiene un gran interés en visitar el Perú y precisó que los preparativos y las coordinaciones logísticas para su llegada siguen adelante con normalidad.

“Todo continúa realizándose con una mirada muy expectante de los pronunciamientos que habrá esta semana, luego estas coordinaciones logísticas seguirán”, sostuvo.

El vocero del Arzobispado indicó que, de los tres países sudamericanos que visitará el papa León XIV —Uruguay, Argentina y Perú—, nuestro país representa el mayor desafío geográfico, debido a que el pontífice tendrá que trasladarse a una ciudad ubicada a gran altitud.

“Son 14 ciudades, 35 discursos, es una actividad muy intensa, es el viaje apostólico más prolongado. El santo padre tendrá que escuchar también a los especialistas y si algo ha caracterizado al papa es precisamente esa sencillez de escuchar a los profesionales”, manifestó.

Finalmente, Dioses destacó que los fieles acudan a las iglesias para orar por la salud del papa León XIV y se sumen a una cadena de oración por su pronta recuperación.