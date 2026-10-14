Un accidente de tránsito dejó dos personas heridas en las últimas horas en la avenida Túpac Amaru, ubicada en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Según RPP, el vehículo en el que viajaban perdió el control y volcó hasta quedar con las ruedas hacia arriba en la vía auxiliar, a pocas cuadras del Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

En el automóvil viajaban tres personas, de las cuales dos sufrieron lesiones y fueron evacuadas de inmediato a dicho hospital para recibir atención médica.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la zona del siniestro y acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes.

Asimismo, cerca del lugar del accidente hay una cámara de seguridad que habría registrado el hecho. Las imágenes podrían ayudar a esclarecer cómo se produjo el siniestro.

Las autoridades no han revelado la identidad de las personas heridas ni informado sobre su estado de salud.