Christian Cueva y Pamela Franco incorporaron un nuevo producto a sus proyectos comerciales con el lanzamiento del panetón ‘Mi Cholito’, una propuesta que apunta a la campaña navideña 2026.

Tras su presentación, el futbolista compartió información para quienes deseen realizar pedidos, especialmente comerciantes y personas interesadas en comprar grandes cantidades.

“Estamos muy contentos porque esta Navidad, ustedes y nosotros vamos a compartir con el mejor panetón ‘Mi cholito’. Me pueden escribir y hacer sus pedidos”, expresó Cueva durante la promoción.

Los precios para las compras por volumen fueron comentados en el programa ‘América Hoy’, donde se difundieron consultas enviadas a las redes sociales del jugador. Según la información compartida, la caja máster de seis panetones cuesta S/ 100 por unidad de caja para pedidos de al menos 100 cajas. Si la compra es de un mínimo de 50 cajas, el precio asciende a S/ 105 por caja.

Las tarifas generaron opiniones distintas entre los conductores del programa. Janet Barboza manifestó su desacuerdo con el monto anunciado y comentó: “Caro me ha parecido un poco elevado el precio”.

Por su parte, Edson Dávila calculó el costo aproximado de cada panetón y sostuvo: “Janet son 100 entre 6 sale como a 16 soles, me parece que está bien”.

Seguidores se enteraron de los precios del opanetón 'Mi Cholito' al por mayor (Foto: @Cueva10oficial)