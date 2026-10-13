Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, anunció en sus redes sociales el nombre que llevará su primer hijo con el actor André Bankoff, con quien está casada.

Desde que anunció su embarazo junto a su esposo, la ex chica reality ha compartido con sus seguidores distintos momentos de esta etapa a través de Instagram. Ahora, cuando cursa el octavo mes de gestación, la pareja publicó un video para revelar el nombre de su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto para las próximas semanas.

“ Siempre soñamos con construir nuestra familia. (...) Es un nombre religioso, obviamente, de origen hebraico. Es diferente, no es un nombre muy común ”, sostuvo la modelo.

Para decidir el nombre de su bebé, la pareja realizó una dinámica en la que mencionaron distintas opciones hasta que una de ellas pareció convencerlos. Al pronunciar el nombre elegido, ‘Cachaza’ sintió una patadita de su hijo en el vientre, un gesto que ambos interpretaron como una señal de que habían tomado la decisión correcta.

“ Él fue quien lo eligió, porque cuando su papá lo dijo, pateó fuertísimo. Entonces, dijimos: ‘Este es’. El nombre es Asher, es lindo, corto y tiene un significado precioso. La verdad, eso fue lo que nos encantó: significa ‘bendecido por Dios’, y él es una bendición en nuestras vidas. Entre otros significados que tiene el nombre, está ‘el niño que trae alegría’. Él va a traer mucha alegría a la casa y a nuestras familias. Estamos felices ”, manifestó emocionada Carol Reali.

Al cierre del video, la pareja agradeció a sus seguidores por las muestras de afecto que han recibido durante esta etapa de sus vidas, cuyos momentos vienen compartiendo de manera constante en sus redes sociales.

André Bankoff no pudo contener la emoción hasta las lágrimas al referirse a la llegada de su primer hijo. El actor le dedicó unas emotivas palabras y expresó que esta etapa que vive junto a Carol Reali era un sueño que ambos anhelaban cumplir. “ Que Dios te bendiga, que seas amigo de Jesucristo siempre ”, expresó el actor.

‘Cachaza’ y André Bankoff se casaron en Brasil: “Hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia”

Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, y André Bankoff celebraron su matrimonio civil en Brasil y compartieron este especial momento con sus seguidores en redes sociales. La pareja selló su amor rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

“Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff”, escribió ‘Cachaza’ al anunciar que dio este importante paso en su relación antes de la llegada de su bebé.

“A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia. Un capítulo que llega en un momento tan especial, en el que nuestro amor crece junto con nuestros sueños y con la familia que estamos construyendo”, añadió la modelo brasileña.

A través de un romántico mensaje, Carol Reali expresó la felicidad que siente por haber unido su vida al actor brasileño y destacó los valores que han fortalecido su relación.

“Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino”, sostuvo.

‘Cachaza’ y André Bankoff firmaron el acta matrimonial acompañados de sus respectivos testigos. Cabe recordar que, meses atrás, Magaly Medina fue quien anunció que la pareja tenía planes de casarse, luego de conocerse que la modelo brasileña se encontraba en la dulce espera de su primer bebé.

“Que nunca perdamos lo que nos trajo hasta aquí y que sigamos encontrando felicidad en las cosas simples y, principalmente, el uno en el otro. Que Jesús sea siempre el centro de nuestras vidas y que nunca perdamos la fe en Dios. Ahora, oficialmente, marido y mujer. Y todavía con toda una vida por delante”, expresó la brasileña en la publicación.

Tras la ceremonia civil, la pareja celebró este especial momento con un almuerzo íntimo en un restaurante, donde estuvo acompañada por sus familiares y amigos más cercanos.