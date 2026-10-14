Dos personas, un hombre de 48 años y una mujer de 29, fueron detenidas durante un operativo policial en el distrito de Comas. En el interior del vehículo intervenido, los agentes encontraron cuatro ladrillos de presunta droga, un artefacto de dinamita, un chaleco antibalas y una pistola abastecida con municiones.

La intervención fue ejecutada por la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte en el marco de un patrullaje contra la criminalidad organizada. El operativo se desarrolló en la avenida Universitaria, a la altura de la cuadra 8, en la intersección con la avenida San Felipe.

El coronel Juan Escobar, jefe de la unidad policial, señaló que los agentes advirtieron una situación sospechosa en el vehículo, por lo que intervinieron a sus ocupantes. Además, indicó que uno de ellos se resistió durante el procedimiento.

Tras encontrar el explosivo, los policías dieron aviso a la Fiscalía y solicitaron la presencia de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para atender la situación.

El coronel Juan Escobar señaló que el hombre intervenido afirmó ser de Pisco, en la región Ica. Además, explicó que, según las primeras hipótesis, la presunta droga habría sido trasladada desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), aunque aún no se ha determinado cuál era su destino.

Según la consulta preliminar de antecedentes, citada por el jefe policial, el hombre registra referencias relacionadas con denuncias por homicidio y extorsión que estarían bajo investigación en la región Ica.

En tanto, la mujer intervenida afirmó que solo acompañaba al hombre y que no sabía de la existencia de los objetos hallados dentro del vehículo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer de dónde provendría la presunta droga, cuál es el origen del explosivo y si los detenidos tendrían vínculos con actividades ilícitas.