La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a seis presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Remanentes del Tren de Aragua’ durante un operativo realizado en la asociación de vivienda Villa Los Olivos, en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima.

Durante la intervención, los agentes encontraron un cuaderno con anotaciones que revelarían presuntos cobros extorsivos de hasta S/80 semanales por vehículo a transportistas que operan en Lima Norte. Entre las empresas mencionadas en los apuntes figuran El Chino, ETUCHISA, VIPUSA y Virgen de la Puerta, según información policial.

El operativo también permitió incautar armas de fuego de uso restringido, una granada de guerra, municiones, vehículos y equipos celulares. Las autoridades investigan si estos objetos fueron utilizados en actividades de extorsión y otros delitos atribuidos a la organización.

Hallan cuaderno con supuestos cobros de S/80 semanales a transportistas

Uno de los principales hallazgos fue un cuaderno que contenía anotaciones sobre presuntos pagos exigidos a empresas de transporte público que circulan por Puente Piedra.

De acuerdo con la información policial, los apuntes mencionan a las empresas El Chino, ETUCHISA, VIPUSA y Virgen de la Puerta, así como un supuesto cobro de S/80 semanales por cada vehículo.

El general PNP José Antonio Zavala, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), señaló que los intervenidos habrían reconocido en sus declaraciones preliminares actividades relacionadas con extorsiones a transportistas y trabajadores de construcción civil.

Las autoridades deberán determinar si los pagos registrados corresponden a exigencias efectivamente realizadas, identificar a las posibles víctimas y establecer las responsabilidades individuales de los detenidos.

Seis venezolanos detenidos en operativo contra el Tren de Aragua

Los seis intervenidos son ciudadanos venezolanos de entre 23 y 32 años, investigados por su presunta vinculación con delitos contra la seguridad pública, extorsión y pertenencia a una banda criminal.

Entre los detenidos figura Iam Gael León Díaz, de 28 años, alias ‘Iam’, identificado por la Policía como el presunto cabecilla de ‘Los Remanentes del Tren de Aragua’.

Según información policial difundida por RPP, los demás intervenidos fueron identificados como:

René Mendoza Fernández (24), alias ‘Negro’.

Kelvis Fernández Pizarro (32), alias ‘Ciego’.

Víctor Cornelio Kienzler (25), alias ‘Víctor’.

Manuel González Núñes (23), alias ‘Manuel’.

Enler Esparza García (23), alias ‘Enler’.

La Policía investiga la participación que habría tenido cada uno dentro de la presunta organización criminal y su posible intervención en hechos de extorsión registrados en Lima Norte.

PNP incautó mini Uzi, fusil y granada de guerra en Puente Piedra

Durante el registro del inmueble ubicado en Villa Los Olivos, los agentes encontraron un conjunto de armas, municiones y objetos que fueron puestos a disposición de las unidades de investigación.

Entre las especies incautadas figuran:

Un arma de fuego tipo mini Uzi.

Un fusil.

Una granada de guerra tipo piña.

Tres cacerinas.

85 municiones sin percutir de calibre 9 milímetros.

Seis teléfonos celulares.

Un automóvil Chevrolet blanco.

Cuatro motocicletas lineales.

Cuatro placas de rodaje.

Uniformes de construcción civil y prendas con distintivos de distintas empresas.

De acuerdo con RPP, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizó una detonación controlada de la granada encontrada durante el operativo.

Los investigadores analizarán las armas, los celulares y los demás objetos incautados para determinar su posible relación con hechos delictivos.

Inmueble de Villa Los Olivos habría sido utilizado para planificar extorsiones

Según la información proporcionada por el general Zavala, el inmueble intervenido en Puente Piedra habría sido utilizado como una base de operaciones para coordinar presuntas actividades ilícitas.

La presencia de uniformes de construcción civil y prendas con distintivos empresariales también forma parte de las diligencias, debido a que los investigadores buscan establecer si los detenidos realizaban cobros extorsivos a otros sectores económicos.

Los equipos celulares serán examinados para identificar posibles comunicaciones relacionadas con amenazas, exigencias de dinero y coordinación de actividades criminales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántos transportistas habrían sido afectados ni el monto total que la presunta organización habría recaudado.

Comando Unificado continuará investigaciones contra extorsiones en Lima Norte

La operación estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, mediante sus unidades especializadas en extorsiones y crimen organizado, como parte de las intervenciones del Comando Unificado de Lucha contra la Delincuencia.

Este mecanismo articula las acciones policiales destinadas a enfrentar organizaciones criminales y reforzar la seguridad ciudadana.

Las diligencias continuarán en coordinación con el Ministerio Público y las autoridades competentes para esclarecer el alcance de las presuntas extorsiones, identificar a posibles afectados y determinar las responsabilidades conforme a ley.

Los seis intervenidos permanecen bajo investigación y conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.