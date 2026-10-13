Un total de 500 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de Puente Piedra, en Lima Norte, participarán este viernes 16 de octubre en una jornada de orientación vocacional y simulacro de examen de admisión, organizada por el programa nacional Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La actividad, denominada I Gran Encuentro de Orientación Vocacional y Simulación de Examen de Admisión, se desarrollará desde las 7:30 de la mañana en la Institución Educativa 3088 Vista Alegre, ubicada en la calle Las Conchitas, manzana E, lote 8, en el distrito de Puente Piedra.

Durante el encuentro, los escolares tendrán acceso a herramientas para identificar sus intereses y preferencias profesionales, conocer alternativas de formación y experimentar las condiciones de un proceso de admisión a la educación superior.

¿En qué consistirá el simulacro de examen de admisión en Puente Piedra?

La jornada incluirá un simulacro virtual de examen de admisión, que permitirá a los estudiantes familiarizarse con una evaluación de ingreso a estudios superiores.

Esta actividad estará a cargo de KUANTUM, una de las instituciones aliadas que participarán en el encuentro organizado por el programa Juntos.

Además, los escolares podrán desarrollar una prueba de orientación vocacional para identificar sus intereses, habilidades y preferencias relacionadas con distintas alternativas de formación académica.

El test será aplicado por el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Estas actividades buscan ofrecer a los adolescentes una primera experiencia que contribuya a su preparación académica y a la elección de una carrera universitaria, técnica o técnico-productiva.

Midis busca que estudiantes tomen decisiones informadas sobre su futuro

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, destacó que la iniciativa permitirá que los adolescentes dispongan de información para evaluar sus posibilidades de continuar estudios después de terminar la secundaria.

“La orientación vocacional les permite reconocer sus intereses y preferencias, conocer alternativas de formación y contar con mayores elementos para decidir sobre la continuidad de sus estudios”, señaló la titular del Midis.

Por su parte, la directora ejecutiva del programa Juntos, Never Miranda Aburto, explicó que el simulacro permitirá a los escolares adquirir experiencia frente a un proceso de admisión.

“Queremos que los adolescentes cuenten con herramientas que los ayuden a prepararse para los procesos de admisión y a identificar las oportunidades disponibles para continuar su formación”, indicó.

Padres de familia también recibirán orientación

El encuentro no estará dirigido únicamente a los estudiantes. También contempla actividades para los padres de familia, debido a la importancia de su acompañamiento durante la elección de estudios superiores.

La organización APROPO estará a cargo de una charla dirigida a las familias sobre cómo acompañar a sus hijos en las decisiones relacionadas con su futuro profesional.

De esta manera, la jornada contará con tres aliados que desarrollarán actividades diferenciadas: SOVIO aplicará los test vocacionales, KUANTUM realizará el simulacro virtual de admisión y APROPO brindará orientación a los padres.

¿Quiénes participarán en el encuentro de orientación vocacional?

La actividad está dirigida a adolescentes de cuarto y quinto de secundaria pertenecientes a hogares usuarios del programa Juntos, provenientes de instituciones educativas de Puente Piedra.

También participarán estudiantes de los mismos grados de la Institución Educativa 3088 Vista Alegre, donde se realizará el encuentro.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por Juntos para promover la continuidad educativa de adolescentes y jóvenes de hogares usuarios del programa, especialmente en su transición de la secundaria hacia estudios superiores.

Según el Midis, el objetivo es acercar a los participantes a opciones de educación universitaria, técnica y técnico-productiva.

Más de 25 mil adolescentes recibieron orientación vocacional en 2026

El programa Juntos informó que, en lo que va de 2026, 25.122 adolescentes accedieron a oportunidades de orientación vocacional como parte de las acciones vinculadas a su continuidad educativa.

Asimismo, 3.676 estudiantes participaron en actividades destinadas a fortalecer sus habilidades socioemocionales, mientras que otros 743 accedieron a oportunidades de preparación académica.

Estas cifras corresponden a las intervenciones reportadas por el programa durante el presente año y forman parte de las estrategias destinadas a ampliar las oportunidades educativas de adolescentes pertenecientes a hogares usuarios.

¿Dónde y a qué hora será la jornada en Puente Piedra?

El I Gran Encuentro de Orientación Vocacional y Simulación de Examen de Admisión se desarrollará este viernes 16 de octubre de 2026 en la I.E. 3088 Vista Alegre.

La actividad comenzará a las 7:30 a.m., en la calle Las Conchitas, manzana E, lote 8, distrito de Puente Piedra, Lima.

La participación está prevista para los estudiantes convocados de cuarto y quinto de secundaria de hogares usuarios de Juntos y de la institución educativa anfitriona.

Con esta jornada, el Midis busca brindar herramientas de orientación y preparación para que los escolares puedan evaluar las alternativas disponibles al culminar sus estudios secundarios.