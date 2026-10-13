Un enfrentamiento entre dos grupos de presuntos barristas dejó a dos transeúntes heridos por arma de fuego en San Juan de Miraflores (SJM).

El enfrentamiento ocurrió en la intersección de las calles Las Retamas y Las Violetas, donde dos grupos de hinchas de equipos de fútbol se encontraron en plena vía pública y protagonizaron una violenta gresca.

En medio de la gresca, los involucrados efectuaron varios disparos, dos de los cuales alcanzaron a transeúntes ajenos al enfrentamiento que circulaban por el lugar.

Los dos heridos, de 28 y 39 años, fueron evacuados de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanecen bajo observación médica y en condición estable, de acuerdo con fuentes consultadas por RPP.

Efectivos de la Comisaría PNP Laderas de Villa acudieron al lugar de la gresca y acordonaron la zona. Durante las diligencias, peritos de criminalística encontraron hasta seis casquillos de bala.

Como parte de las investigaciones, la PNP busca obtener imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los involucrados en el enfrentamiento y a quienes efectuaron los disparos.