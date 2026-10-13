Un paquete sospechoso que contenía un presunto artefacto explosivo y una carta manuscrita dirigida a la presidenta Keiko Fujimori fue encontrado la mañana del lunes 12 de octubre en los exteriores del penal Ancón II, ubicado en el distrito limeño de Ancón.

El hallazgo se produjo alrededor de las 6 de la mañana, a un costado de la tranquera de ingreso al establecimiento penitenciario. Según informó América Noticias, un conductor que transitaba por la zona advirtió la presencia de una caja similar a las utilizadas para zapatos y alertó al personal de seguridad.

La Policía Nacional del Perú (PNP) activó los protocolos de seguridad y solicitó la intervención de especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes acordonaron el sector para inspeccionar el objeto y determinar si representaba un peligro.

Carta dirigida a Keiko Fujimori menciona a presunto lugarteniente de ‘El Monstruo’

El manuscrito encontrado junto al paquete estaba dirigido a la presidenta de la República y contenía acusaciones sobre presuntas actividades criminales que continuarían siendo coordinadas desde establecimientos penitenciarios.

En el escrito se menciona a un hombre identificado como Jhon Barba, alias ‘Jhon Jairo’, a quien el autor señala como supuesto colaborador de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’.

La nota sostiene que el mencionado interno continuaría ordenando asesinatos y extorsiones mediante comunicaciones desde prisión. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte del mensaje anónimo y no constituyen hechos comprobados por la investigación policial.

Además, el documento solicita que las autoridades dispongan el traslado de los internos señalados a otro establecimiento penitenciario, específicamente a la Base Naval.

UDEX inspeccionó presunto explosivo frente al penal Ancón II

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional y especialistas de la UDEX llegaron hasta la entrada del establecimiento para realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes restringieron el tránsito en las inmediaciones mientras se examinaba el supuesto cartucho explosivo que acompañaba la carta.

El procedimiento buscaba establecer si el objeto contenía material explosivo funcional o si había sido colocado únicamente como mecanismo de intimidación.

Policía revisa cámaras para identificar a responsables

Las investigaciones también incluyen la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas cerca del punto donde fue abandonada la caja.

Una de estas cámaras se encuentra próxima a la tranquera del penal, por lo que sus grabaciones podrían contribuir a determinar a qué hora fue depositado el paquete y quién estuvo involucrado.

Los investigadores también deberán esclarecer el origen de la carta, identificar a su autor y establecer si existe alguna vinculación entre el mensaje y las organizaciones criminales mencionadas.